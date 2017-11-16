الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بيت لحم/PNN-يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وخريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على الساحل الشمالي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.