منتخب قدامى فلسطين يواصل زيارته للمغرب ويستعد لخوض 3 لقاءات ودية

طنجة /PNN- تواصل بعثة منتخب نجوم فلسطين لقدامى لاعبي كرة القدم، زيارتها لمدينة طنجة المغربية ، تلبية لدعوة جمعية اتحاد طنجة، والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حيث تشارك في احتفالات عيد الاستقلال المغربي الذي يصادف غدا السبت.

والتقت البعثة مع عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، الذي أكد على المواقف المغربية تجاه شعبنا، ووقوف المغرب ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الحق الفلسطيني.

وأعرب الوفد الفلسطيني عن عظيم امتنانه وشكره لحفاوة الاستقبال، وأكد أن وجوده على أرض المغرب إنما هي للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة رغم ما يعانيه نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ويجري منتخب القدامى ثلاث مباريات، مع جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة، ومع قدماء لاعبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجمعية شباب المصلى الرياضي.

كما ستوقع اتفاقية شراكة بين جمعية قدامى لاعبي اتحاد طنجة ومنتخب قدامى فلسطين.

وتتكون البعثة الفلسطينية من 15 شخصا، برئاسة عنان شحادة، والطاقم الإداري نائل الشريف، جمال جادالله، محمد عاصي، واللاعبين، عمر الشولي، أشرف الشولي، عفان سويدان، جلال سويدان، يحيى عاصي، إبراهيم ضيف الله، محمود درس، خليل أبو غالية، حسن حجاج، نائل أسعد.