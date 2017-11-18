اميركا توافق على بيع منظومة “باتريوت” لبولندا

واشنطن/PNN- وقعت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على صفقة بيع أسلحة جديدة مع بولندا، وفاقت من خلالها على إمداد الأخيرة بمنظومة “باتريوت” الدفاعية الصاروخية لقاء 10.5 مليار دولار، في قرار من شأنه أن يثير انتقادات من موسكو.

تشمل الصفقة أربعة رادارات ومحطات مراقبة و16 منصة إطلاق و208 صواريخ أرض جو، بالإضافة إلى معدات تابعة ضرورية للتشغيل والصيانة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت في بيان.

وكانت مجموعة “ريثيون” الأميركية المصنعة لصواريخ “باتريوت”، قدمت عرضا مفصلا إلى بولندا في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن “تكون أوروبا آمنة وقادرة على التصدي لأي تهديد جوي أو لأي شكل آخر من العدوان، من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار في حلف شمال الأطلسي وفي القارة الأوروبية”.

علمًا بأنه أمام الكونغرس الأميركي مهلة من 15 يوما لمعارضة الصفقة، لكن من غير المرجح أن يقوم بذلك بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تقيمها واشنطن مع هذه الدولة الحليفة في الأطلسي.

بطاريات صواريخ “باتريوت” متحركة وقادرة على رصد صواريخ بالستية تكتيكية أو صواريخ عابرة وطائرات.

وكانت الولايات المتحدة نشرت في تموز/ يوليو بطارية صواريخ “باتريوت” أرض جو في ليتوانيا، خلال مناورات للحلف الأطلسي. وقامت ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا بتعزيز قدراتها الدفاعية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، والنزاع في شرق أوكرانيا.

إلا أن الكرملين ينفي أي مطامع حدودية، ويتهم واشنطن بتأجيج التوتر في منطقة نفوذه التاريخية في شرق أوروبا.