منتخبنا الوطني للشابات يخسر أمام تايلند في مباراته الثانية ضمن التصفيات الآسيوية

يانجون /PNN- خسر منتخبنا الوطني للشابات، مباراته الثانية أمام منتخب تايلند بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، ظهر اليوم الخميس، على أستاد ثوانا في يانجون، ضمن تصفيات آسيا للشابات تحت 19 عاماً، المقامة حالياً في ماينمار.

وحاول منتخبنا الظهور بصورة مغايرة عن مباراته الأولى، التي خسرها أمام مستضيف التصفيات منتخب ماينمار، إلا أن منتخبنا تعرض للخاسرة الثانية وذلك أمام منتخب من المنتخبات القوية في منطقة شرق آسيا والذي يتميز بالتنظيم الجيد، والتكنيك العالي.

وفي الشوط الأول نجح منتخب تايلند بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق اللاعبة جي ابورن وكان يانتا، مع محاولة للاعبات منتخبنا ليلى الشيخ ولورين طناس الوصول إلى مناطق الخصم الخلفية، والإعتماد على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى الخصم، إلا أن لاعبات تايلند كانت لهن بالمرصاد.

وظهرت المعاناة في اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني، عندما بدا واضحا تأثير حرارة الجو على أداء عناصر منتخبنا، وهو ما استغله الفريق التايلندي لشن هجماته المكثفة من خلال فرض سيطرته على الملعب والتي أسفرت عن تسجيل 6 أهداف.

ونجحت حارسة منتخبنا رزان قزحة في التصدي لركلة جزاء، فضلاً عن عديد الكرات التي وصلت إلى مرماها.

ويخوض منتخبنا آخر مباراياته في التصفيات أمام منتخب قيرغستان، بعد غدٍ السبت، على إستاد ثوانا، في تمام الساعة 15:00 عصراً بتوقيت المحلي لميانمار البلد المستضيف للبطولة، و11:30 صباحاً بتوقيت فلسطين.