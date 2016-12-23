صور:ضبط 3 طن دخان حلل مهرب في بيت تعمر بيت لحم

بيت لحم/PNN-تمكنت الضابطة الجمركية في بيت لحم بمنطقة بيت تعمر من ضبط ما يقارب 3 طن دخان حلل مهرب ومخالف للقوانين والانظمة.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام ان عملية الضبط تمت بعد متابعة ومراقبة حثيثه لكبار التجار الذين يعملو بمجال التهريب ومخالفة القوانين والانظمة المشروعة وبعد الحصول على اذن من النيابة العامة تم تفتيش

المخازن ومصادرة البضائع المهربة والمخالفة وهي عبارة عن 2 طن و850 كغم دخان حلل غير مصنع و700 كروز دخان كليوبترا مصري و214 كرتونة فلاتر من كافة الانواع حيث تمت مصادرة الكمية والتحفظ عليها لدى

الضابطة الجمركية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة كون هذه البضاعة غير مطابقة للمواصفات والمقايس الفلسطينية وفقا لقانون حماية المستهلك ويتم تداولها بشكل غير قانوني ومهرب مخالفا للقوانين .

وناشدت الضابطة الجمركية الاخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم تداول هذه البضائع المخالفة وترويجيها لما تشكلة خطر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومخالفة لقوانين حماية المستهلك والمواصفات

والمقاييس الفلسطينية