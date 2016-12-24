مدريد/PNN- أشاد فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالإنجازات التي حققها فريقي كرة القدم، والسلة، خلال عام 2016، الذي شارف على الانتهاء، متمنيا تكرارها في العام المقبل.

وأقام ريال مدريد حفلا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، أمس، الجمعة، حضره عديد من لاعبي فريقي كرة القدم والسلة، فضلا عن الأجهزة الفنية للفريقين.

وقال بيريز، على هامش الحفل، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، “أتمنى للجميع الصحة لكي يستمتعوا بموسم الأعياد، مع كل من يحبونهم، وأتمنى لكل المدريديستا الأفضل في 2017”.

وأضاف رئيس ريال مدريد “معًا سوف نكون قادرين على العمل لكي نجعل هذا النادي الأرقى والأكثر دعمًا”.

وتابع بيريز “أتمنى للجميع إجازة سعيدة ووقت طيب مع أسرهم، 2016 كان عاما عظيما لنا على كلا الرياضتين (كرة القدم والسلة)، ونأمل أن يكون 2017 جيد مثله إذا لم يكن أفضل قليلا، مبروك للجميع”.

ونجح فريق كرة القدم بريال مدريد في هذا العام بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، في أول مواسم زين الدين زيدان مع الفريق الملكي.