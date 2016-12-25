مانشستر يونايتد يفكر في لاعب ريال مدريد

لندن/PNN- رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، حيث تعتقد إدارة البلوز أن اللاعب لا يستحق المبلغ المطلوب من إدارة الملكي وهو 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن نادي مانشستر يونايتد قد يُفكر جديًا بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي في فترة الإنتقالات الشتوية يناير/كانون ثان القادم.

ويريد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن يكون هناك حلقة وصل بين بول بوجبا، وزلاتان إبراهيموفيتش، ويعتقد البرتغالي أن خاميس رودريجيز سيكون الخيار الأمثل لشغل هذا المنصب.

وجود خاميس رودريجيز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد يمُثل إغراء كبير لمورينيو، الذي يفكر في ضم أنطوان جريزمان بمبلغ كبير الصيف القادم من أتلتيكو مدريد.

وانتقل خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 بعد تألقه في مونديال البرازيل، وضمه الملكي من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو.