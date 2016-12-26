هيئة الأسرى: الشهيد الأسير أسعد الولي توفي بسبب الإهمال الطبي

رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين, أن الشهيد السوري أسعد الولي(70) عاماً سكان قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل والذي استشهد في سجن تلموند يوم 25/12/2016, والمحكوم 8 شهور قد تعرض لإهمال طبي وعدم تقديم العلاج له بعد أن شعر بأوجاع في صدره, ولم يتم نقله للعلاج مما تسبب بإصابته بسكتة قلبية حادة.

ويذكر, أن الولي سجن بسبب عدم دفعه غرامة مالية على خلفية بناء غير مرخص, وهو أسير سابق وأحد النشطاء السياسيين في الحركة الوطنية بالجولان.

وقالت الهيئة”أن عام 2016 ينتهي بسقوط شهيدين خلال هذا العام وهما ياسر حمدونة سكان جنين, وأسعد الولي سكان الجولان وكلاهما سقط بسبب الإهمال الطبي المتواصل بحق الأسرى في السجون.