الاحتلال يحكم على الطفل شكارنة بالسجن 4 أشهر وغرامة 10 آلاف شيقل

رام الله /PNN- قال محامي نادي الأسير محمد شاهين، اليوم الثلاثاء، إن محكمة “عوفر” العسكرية حكمت على الطفل بهاء الدين شكارنة (13 عاماً) من بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وأوضح المحامي شاهين، في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال ومنذ اعتقال الطفل شكارنة أي قبل أكثر من شهرين، ماطلت كثيراً بحجة تقديم لائحة اتهام معدلة وقد أضافت عدة تهم أخرى بحقه، وذلك حتى يتم الـ14 عاماً، لتتمكن من إصدار حُكم عال بحقه.

وبين أن القانون العسكري المعمول به في محاكم الاحتلال والخاص بالأحداث أي الأطفال الأقل من سن الـ(14 عاماً)، قد حدد مدة الأحكام الصادرة بحقهم كأحد أقصى لمدة ستة أشهر، فإن تجاوزوا سن الـ (14 عاماً)، يُمكن للمحكمة إصدار أحكام عالية تتجاوز عدة سنوات على ذات التهمة الموجهة للطفل الأقل من هذا العمر.