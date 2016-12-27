رام الله/PNN/ تمكنت الضابطة الجمركية اليوم في مدينة رام الله من ضبط 200 كرتونة سكاكر غير صالحة للاستهلاك الادمي

واشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام انه تم ضبط الكميه بناء على معلومات لدى المديريه حيث تم ضبطها داخل احدى المخازن التجاريه، وبحظور لجنة السلامة العامة في المحافظه وتبين بعد الفصح بانها غير صالحة للاستهلاك، واقرت الجنة باتلاف البضاعة .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .