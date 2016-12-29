آلام الكتف قد تكون مؤشرًا للإصابة بأمراض القلب

حذرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون من جامعة يوتا في الولايات المتحدة، من أن آلام الكتف المستمرة قد تكون مؤشرًا للإصابة بأمراض القلب، وليس الإجهاد البدني فقط.

وللتوصل إلى هذه النتيجة، قام الباحثون بفحص بيانات 1226 شخصًا من الموظفين البارعين، ووجدوا، أن كل شخص من المشاركين في الدراسة معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع بالكولسترول أو السكري واجه صعوبة وألمًا في الكتف.

كما وجد الباحثون، أن المشاركين في الدراسة الذين لديهم عوامل خطر بأمراض القلب أكثر عرضة لمشاكل آلام الكتف والمفاصل أكثر من 4.6 مرات عن غيرهم.

وقال «Kurt Hegmann» الأستاذ بكلية الطب من الجامعة ذاتها والذي أشرف على الدراسة، إذا كان الشخص يعانى من مشاكل أوتارالكتف الدوارة، فيحتاج الشخص إلى إدارة عوامل خطر أمراض القلب، مشيرًا، إلى أنه في حالة السيطرة على ضغط الدم وغيرها من عوامل الإصابة بأمراض القلب يمكن أن تخفف من آلام الكتف، بحسب «اليوم السابع».

وأضاف، أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحصها أكثر أهمية من آلام الكتف التي يتم علاجها من خلال بعض الأدوية المسكنة وغيرها.