جنين: أسير يشرع بإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري

جنين/PNN- أعلن الأسير محمد ناصر خضر علاقمة (27 عامًا) من قرية برطعة جنوب غرب مدينة جنين إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على تجديد سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي.

وذكر منير علاقمه شقيق الأسير، أن أخاه أعلن خوضه معركة الكرامة وإضرابه عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري.

وأكد علاقمة أن شقيقه معتقل منذ 15 من آب/ أغسطس الماضي من على حاجز برطعة جنوب جنين، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر دون أي تهمة تذكر.

وذكر أن سلطات الاحتلال جددت اعتقال شقيقه الإداري القابع في سجن النقب الصحراوي لمدة أربعة أشهر جديدة قبل أيام وأعلن على إثره الإضراب عن الطعام.

وناشد علاقمة مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنهاء اعتقال شقيقه المريض الذي يعاني من مرض الشقيقة ولا يتلقى سوى المسكنات.

جدير بالذكر أن الأسير علاقمة متزوج ولديه طفلتان، وهو أسير سابق أمضى أشهر عدة في الاعتقال الإداري عام 2013.