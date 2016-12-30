القناة10:الشرطة الإسرائيلية تطلب تحديد موعد لإجراء تحقيق مع نتنياهو

القدس/PNN -ذكرت القناة العاشرة العبرية بعد ظهر اليوم أن الشرطة الإسرائيلية توجهت بطلب إلى مكتب رئاسة الوزراء لتحديد موعد لإجراء تحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، وأفيد بأن المكتب يبحث عن موعد يتناسب وجدول أعمال نتنياهو.

ويشتبه برئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة بإساءة الائتمان وبتلقي هدايا بصورة مخالفة للقانون.

وكان نتنياهو قد عقب على ما نشر في وسائل الاعلام خلال الأيام الأخيرة حول نية المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت الايعاز إلى الشرطة مطلع الأسبوع المقبل بالشروع في التحقيق علنيا في قضيتي الفساد الجديدتين المنسوبتين إليه.

وقال نتنياهو أن ما نسب إليه من قضايا حتى الآن لا أساس له من الصحة، معربا عن يقينه بأن يكون الأمر كذلك بالنسبة للادعاءات المنشورة في وسائل الإعلام حاليا. وعاد نتنياهو وقال إنه لن يكون شيء لأنه ما من شيء هناك.

وكانت القناة الثانية كشفت الليلة الماضية عن أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في نتنياهو بالحصول على منفعة كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر من خارج البلاد.

أما القضية الثانية فتشمل شبهات حول ضلوع نتنياهو وأفراد من عائلته أيضا بقضية فساد لم يفصح عن ماهيتها، وأشارت القناة إلى أن الشرطة قامت بجمع معلومات داخل وخارج البلاد وأنه تم أخذ إفادات من خمسين شخصا في هذه القضية