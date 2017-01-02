المالية: صرف رواتب الموظفين غدا الثلاثاء في البنوك

رام الله/PNN- أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم لـ”وفا”، أن رواتب الموظفين العموميين لشهر كانون الأول الماضي سيتم صرفها عبر البنوك يوم غد الثلاثاء.