المالية: صرف رواتب الموظفين غدا الثلاثاء في البنوك

‏19 ساعة مضت أقتصاد, مختارات PNN 297 زيارة

رام الله/PNN-  أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم  لـ”وفا”، أن رواتب الموظفين العموميين لشهر كانون الأول الماضي سيتم صرفها عبر البنوك يوم غد الثلاثاء.
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