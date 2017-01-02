المالية: صرف رواتب الموظفين غدا الثلاثاء في البنوك 19 ساعة مضت أقتصاد, مختارات PNN 297 زيارة إقـــرا أيـضـا ... هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون يدعمون “إطلاق النار بقصد القتل” 7 ساعات مضت معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي: حزب الله يزداد قوة ويشكل التهديد الابرز لاسرائيل 8 ساعات مضت رام الله/PNN- أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم لـ”وفا”، أن رواتب الموظفين العموميين لشهر كانون الأول الماضي سيتم صرفها عبر البنوك يوم غد الثلاثاء. 2017-01-02 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest