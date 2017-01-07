يعقوب شاهين يُزلزل مسرح “أراب أيدل” خلال أدائه الموال والجماهير ولجنة التحكيم ينتفضون

بيروت /PNN/تقرير شنطال غريس – زلزل المتسابق في برنامج المواهب الشهير “أراب أيدل” محبوب العرب يعقوب شاهين, المسرح أثناء أدائه لموال “يا من هواه أعزه وأذلني” بصوته الرائع القوي, وسط انتفاضة عارمة من كافة الحضور, فضلًا عن تفاعل الجماهير العربية في كل مكان, والذين يتابعون حلقة البث المباشر بعد انقطاع أسبوع بسبب أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الجديدة.

ولازال المنافس الفلسطيني على اللقب “شاهين” يتمتع بشعبية كبيرة وواسعة وحضور قوي على المسرح, بالإضافة إلى إطلالته المميزة التي تعود عليها الجمهور العربي, وخامة صوته التي وصفتها لجنة التحكيم بأنها لم تمر على البرنامج منذ انطلاقته.

وينافس يعقوب على لقب محبوب العرب من بين عدة مشتركين, تأهلوا إلى نصف النهائي بعد حصلوا على أعلى تصويت, فضلًا عن اختيارهم من قبل لجنة التحكيم المكونة من نجوم الفن في الوسط العربي, تتقدمهم المطربة الإماراتية أحلام, والفنانين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم, والموزع الموسيقي الشاب المبدع حسن الشافعي.

ووصف الفنان وائل كفوري “الأسمراني” بأنه مطرب بكل معاني الكلمة وأضاف, “أنت وعم تغني قشعر بدني وأنا بحجز وبروح بحضرك وبنبسط بهيك صوت وحضور”, فيما أشادت نانسي عجرم بفكرة الموال بلا غنوة وقالت, “أكيد بعد الأداء المعجبين والفانز راح يزيدوا وخاصة الجنس اللطيف”.

بدورها كشفت أحلام أن غناء يعقوب وأدائه للموال يعكس أثر تعلقه بإبراهيم تاتلس وقالت له ,”المقام التركي يليق بك والقمة بتلبقلك”,

وأوضح حسن أن أداء يعقوب هذه المرة من أصعب المرات التي شارك فيها, وتابع, “عايز أقول فيها رأيي صوتك لازم يتحرَّم على الناس لأنه يسكر ويغيب العقل عن الوعي ونفسي أختم الحلقة دي لكي لا أسمع صوت بعد صوتك”.

يُذكر أنَّ الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين أطلق كليب أغنيته الأخيرة والشهيرة “ترابها روحي” قبل أيام, حيث عدت المليوني مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من نشرها, وتداولها النشطاء بشكل واسع, معبرين عن اعجابهم الشديد بأدائه الرائع.