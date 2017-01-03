برشلونة يبدأ أولى خطوات المفاوضات مع خليفة إنريكي

برشلونة/PNN- تحوم الشائعات في الأشهر الاخيرة حول إمكانية تجديد عقد مدرب نادي برشلونة لويس إنريكي، مع الفريق الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

قناة “سبورت إيطاليا” التلفزيونية أعلنت مساء اليوم الإثنين، أن إدارة برشلونة اتصلت بالهولندي رونالد كومان، مدرب إيفرتون الإنجليزي حاليًا لمعرفة مدى قدرة المدرب على المجئ وتدريب البلوجرانا في حال اختار إنريكي عدم التجديد مع النادي الكتالوني لفترة أخرى.

ولم يُخف الهولندي رغبته في تدريب ناديه السابق برشلونة في يوم من الأيام، وبناء على هذا فإن كومان قد يكون أبرز المرشحين لخلافة إنريكي في مقاعد بدلاء النادي الكتالوني مستقبلًا.

وتولى كومان تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي في الصيف الماضي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، ويحتل إيفرتون حاليا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان لويس إنريكي قد أخفى خطوته المستقبلية، ورفض تأكيد تجديد عقده مع النادي أو الاكتفاء والرحيل إلى تجربة جديدة، بعدما حقق كل شئ مع برشلونة.

المصدر: كووورة.