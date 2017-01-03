اليوم: جلسة محكمة تُعقد للأسير نائل البرغوثي في “عوفر”

رام الله/PNN- تعقد اليوم محكمة “عوفر” العسكرية عند الساعة 2:00 ظهراً، جلسة للنظر في قضية الأسير نائل البرغوثي (59 عاماً) وهو أحد محرري صفقة “شاليط”.

وأوضحت زوجة الأسير البرغوثي لنادي الأسير، أنه سيتم مناقشة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير البرغوثي في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقه حُكماً بالسجن لمدة (30) شهراً، وفي 17 ديسمبر 2016، كان المفترض أن يكون موعد انتهاء محكوميته، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله، لعدم رد لجنة الاعتراضات، على الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال وفيه تطالب بإعادة حكمه السابق.

علماً أن الأسير البرغوثي وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، قضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة 36 عاماً، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل.