الأسير شادي أبو عفيفة يتعرّض لتحقيق قاس ويمنع من زيارة محاميه لأكثر من شهر

رام الله/PNN- تعرّض الأسير شادي محمد أبو عفيفة من مدينة الخليل، لتحقيق قاسٍ استمرّ لأكثر من شهر، ومنع من لقاء محاميه لنفس المدّة، وذلك منذ اعتقال قوات الاحتلال له بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عقب تمكّن محاميه من زيارة الأسير أبو عفيفة في معتقل ومركز تحقيق وتوقيف “المسكوبية”، إثر رفع منع لقاء المحامي وانتهاء التحقيق معه؛ أن الأسير خضع لفترة تحقيق طويلة استمرّت لـ(39) يوماً، منها (12) يوماً بشكل متواصل، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، مع إيقاف التحقيق لساعات قليلة بين كل فترة.

وأكّد الأسير أن المحقّقين استخدموا معه أساليب متعدّدة لانتزاع الاعترافات منه، منها الضغط والضرب والحرمان من النوم وتحويله لـ”غرف العار” (العملاء)، إضافة إلى التهديد بالتحقيق العسكري.

ونقل المحامي عن الأسير أبو عفيفة أن عدّة مشاكل صحية تكوّنت لديه خلال فترة التحقيق معه، منها آلام في الرأس وإرهاق ومضاعفات نفسية.