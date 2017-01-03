بينت يعد بسن قانون ضم المستوطنات والضفة

وحسب اقوال بينت “نحن نكمل اليوم طريق ليفي اشكول الذي فرض القانون الاسرائيلي على القدس، ويتسحاق رابين الذي اقام معاليه ادوميم، ومناحيم بيغن الذي فرض السيادة على الجولان. نحن نواصل اليوم الى معاليه ادوميم وبعدها الى كل اراضي بلادنا”.

وقال انه “بعد 50 سنة لوجودنا هنا، ان الأوان لإنهاء الحكم العسكري، ولذلك سنقوم حتى نهاية الشهر بتقديم مشروع قانون لفرض القانون الاسرائيلي على الضفة وسننطلق في طريق جديدة. اتوقع من كل اعضاء الحكومة ان يمدوا ايديهم لهذه الطريق”.

وفي لجنة القانون قال نائب وزير الامن ايلي بن دهان (البيت اليهودي) ان “الحياة في الضفة لا يمكن ان تدار طوال الوقت كما هي اليوم. من جهة يفرضون الضرائب والواجبات، ومن جهة يمنعون الحقوق في موضوع التخطيط والبناء واستثمار الاموال في السياحة والزراعة والصناعة. هذا كله سنفرضه بشكل فوري وسيحظون به كما في كريات غات وبئر السبع”.