بلدية جنين تخصص مكانا لأصحاب البسطات العشوائية

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس البلدية، ومدير مركز شرطة المدينة المقدم علي بواقنة، ومدير دائرة الصحة في البلدية توفيق أبو عبيد، ومسؤول لجنة أصحاب البسطات ياسر السعدي، مع أصحاب البسطات، اليوم الثلاثاء، في قاعة بلدية جنين .

وأوضح أبو غالي أن الألوية في توزيع البسطات لأهالي مدينة ومخيم جنين، مؤكدا علم البلدية بجميع بأسماء أصحاب تلك البسطات، ومشيرا إلى أن كل من قام ببيع أو تأجير بسطته في المجمع الجديد، لن يحصل على بسطة، وأن البلدية بالتعاون مع لجنة أصحاب البسطات ستعمل على إعادة تفعيل المنطقة الضعيفة في المجمع الجديد.