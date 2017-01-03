النائب العام يترأس اجتماعاً مع اعضاء النيابة العامة المكلفين في القضايا المدنية والتنفيذية

رام الله/PNN- ترأس عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الثلاثاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالقضايا المدنية والتنفيذية وذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في القضايا المدنية. حيث ثمن عطوفة النائب العام الجهود التي يبذلها اعضاء النيابة العامة أمام المحاكم للتمثيل بالقضايا المتعلقة بالحكومة وتحصيل المال العام.

حيث ناقشه اعضاء النيابة العامة الصعوبات التي تعيق عملهم مثل التدريب المتخصص لاعضاء النيابة المكلفين والتفرغ بالعمل في القضايا المدنية، من جانبه أكد عطوفة النائب العام انه سيتم عمل برنامج تدريبي في الايام القادمة متعلق بقضايا الاراضي والتنفيذ، حيث دعا الى إعداد دليل الاجراءات المتعلق بدعاوى المدنية والتنفيذية والذي يترتب عليه توحيد كافة الجهود في اطار دليل موحد واضح من أجل النهوض بتلك القضايا على اكمل وجه.