الفنان سند عزيزية يطلق ميدلي جديد بعنوان “رهيب”

رام الله/PNN – اطلق الفنان الاردني الصاعد سند عزيزية ميدلي للنجم العربي عبدالمجيد عبدالله تحت عنوان “رهيب”،حيث يضم الميدلي مجموعة من أنجح أغاني عبدالمجيد عبدالله خلال فترة التسعينيات وهم:يا طيب القلب،احبك لية،ما هي هالليلة وبس،الله ما اكبر غلاك،رهيب ونفسي تيجي واجيك.

وتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب بفكرة بسيطة تتوافق مع العمل،ومن المتوقع ان يحقق العمل نجاحاً كبيراً خصوصاً بين الجمهور الخليجي.

وتمنى الفنان سند عزيزية ان يكون عام 2017 خير ومحبة على الشعب الفلسطيني والاردني كونهما شعب واحد بكل معنى الكلمة وان يعم ويسود السلام والمحبة، وتمنى ان ينال العمل الجديد اعجاب متابعيه وان يحصل على دعمهم وان يكون عند حسن ظن جمهوره، واكد على انه بصدد اصدار اعمال جديدة بالفترة القادمة

ويذكر ان الفنان سند عزيزية قد اصدر سابقا مدلي اخر للهضبة عمرو دباب ولاقى نجاح فائق على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بمشاهدات بمئات الآلاف، وفي رصيد سند ايضا أغنية نقطة ضعفي واغنية نهار وليل.