اسعار العملات: الدولار: 3.86/ اليورو:4.01/ الدينار:5.45/ الجنيه:0.21 20 ساعة مضت أقتصاد 127 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ذويب: لا يجوز بإي حال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي 9 ساعات مضت بدء الاستعدادات لاقامة معرض التطوير العقاري الأول في نابلس 9 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.86 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.01 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.45 شيقل. صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-04 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest