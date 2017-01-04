بالأرقام: الخاسرون في بورصة النجوم بعد 2016

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مدريد/PNN- شهد عام 2016 انخفاضا ملحوظا في القيم التسويقية لعدد من النجوم، خصوصا الذين فضلوا الأموال عن اللعب لأندية كبرى، واتجهوا إلى الدوري الصيني.
المصدر: كووورة.
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