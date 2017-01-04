ضبط 2 طن بطاطا فاسدة في الخليل

الخليل/PNN- تمكنت الضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء من ضبط 2 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك الادمي في محافظة الخليل .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام وصل PNN نسخة عنه: انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات وتحريات جديدة بعد ضبط طن بطاطا فاسد فاسدة أمس الاول، حيث يتم إعدادها في معامل خاصة وبيعها للمطاعم . وبحضور مديرية الزراعة في المحافظة تبين بعد الفصح بأنها غير صالحة للاستهلاك، وأقرت إتلافها .

وكانت الضابطة الجمركية قد ضبطت أمس الاول طن بطاطا فاسدة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل تستخدم في نفس الغرض حيث تم اتلافها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .