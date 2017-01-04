الاسيران ناصر ومحمود ابوسرور يدخلان عامهما الخامس والعشرين على التوالي

رام الله/PNN- دخل الاسيران ناصر ومحمود ابوسرور عامهما الخامس والعشرين على التوالي، في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

محمود جميل حسن ابوسرور (47عاما) وناصر حسن عبد الحميد أبو سرور(47عاما) من مخيم عايدة محافظة بيت لحم انهيا عامهما الرابع والعشرين ودخلا عامهما الخامس والعشرين على التوالي فى سجون الاحتلال.

علما بأن الاسيران “ابوسرور” اعتقلا في 4/1/1993، ومحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اتهامهم بمشاركة ابن عمهم الشهيد “ماهر أبو سرور” في قتل ضابط الشاباك ( حاييم نحماني ) في العام 1993 في منطقة القدس الغربية ، ويقبعان الان في سجن هداريم، ويمنع الاحتلال معظم أفراد عائلتهم من الزيارة ولا يسمح سوى لعدد قليل وعلى فترات متباعدة .

الأسير “محمود ” تمكن خلال فترة اعتقاله من الحصول على درجة البكالوريوس من الجامعه العبريه المفتوحه ومن ثم درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس/ ابوديس،والاسير ناصر ايضا تمكن بالمثل من الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة بيت لحم في كلية الاداب تخصص ادب انجليزي وهو حاليا التحق بالجامعة لنيل درجة الماجستير في الدراسات العلياالاسرائيليه.

ويذكر ان والدة الاسير “محمود” الحاجة “صبحة ابوسرور” انتقلت الى رحمة الله بتاريخ 16/8/2014 عن عمر يناهز ثمانين عاما بعد معاناة مع المرض وقد عاشت طوال سنوات اسره وهى على امل ان يعود محررا حيث كانت قد أعدت العدة في اواخر 2013 لاستقباله محررا في ((الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى))، والتى نشرت اسمائهم للافراج عنهم، الا ان الاحتلال اوقف اطلاق سراحهما وهما من ضمن ال 30 اسيراً من الاسرى القدامى والذان كانا من بينهم محمودوناصر ابو سرور…

وعاشت والدة الأسير محمود جميل ابو سرور ظروفا صعبة جداً خلال الاعوام 1993لغاية العام2014و التي أمضتها في التنقل بين سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث كانت تزوره وهي مقعده على كرسي متحرك، رغم وضعها الصحي خصوصا وان والداهما الحاج جميل والحاج حسن توفيا قبل عدة سنوات وهما لم يكونا يقويى على زيارتهما بسبب المرض والوضع الصحي الصعب…