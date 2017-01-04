فارس: تفسير ومعنى الإدانة مرهون بما بعده من إجراءات

رام الله/PNN- قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأربعاء، تعقيباً على قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية، والقاضي بإدانة الجندي “اليئور آزريه”، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في آذار العام الماضي، “أن تفسير ومعنى القرار سيكون مرهون بما سينُفذ من إجراءات لاحقة بحق الجندي، خاصة مع التوجهات التي يسعى لها اليمين الإسرائيلي المتطرف بإصدار قانون خاص، يكون الهدف منه العفو عن الجندي.”

وأضاف فارس في بيان لنادي الأسير: “أن علينا أن لا نتعاطى مع القرار على أنه نهاية القضية، خاصة أن قضية الجندي “اليئور آزريه”، ولولا عملية التوثيق التي تمت لها من قبل ناشط حقوقي في محافظة الخليل، لما قامت إسرائيل بمحاكمته، ولبقيت هذه القضية كعشرات القضايا التي نفذ فيها جنود الاحتلال عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق المواطنين الفلسطينيين.”

إلى هذا وجه فارس تحية لعماد ابو شمسية الذي وثق عملية إعدام الشهيد الشريف، في ظل ما يتعرض له من تهديدات ومضايقات، من قبل الاحتلال.