محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي لحين إصدار لجنة الاستئنافات قرارها

رام الله/PNN- رفض قاضي محكمة “عوفر” الإسرائيلية طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الأسير نائل البرغوثي لحين إصدار لجنة الاستئنافات لقرارها.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن القاضي برّر ذلك القرار بخشيته “من هروب الأسير البرغوثي والذي من المرجّح إعادة حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عاماً له”، كما ودعا إلى إصدار لجنة الاستئنافات لقرارها في البتّ بقضية الأسير في وقت قريب.

ومن الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي هو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار “شاليط”، وقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهراً)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 ديسمبر 2016، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم رد لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي.

يذكر أن الأسير البرغوثي (59 عاماً)، وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، وقضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة (36) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.