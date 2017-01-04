الشرطة تنهى استعداداتها لتأمين استقبال المحتفلين بعيد الميلاد للتقويم الشرقي

بيت لحم/PNN – قالت الشرطة، إنها أنهت كافة استعداداتها لتأمين استقبال المحتفلين بعيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، الذي يصادف يوم بعد غد الجمعة.

وأعلن مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي في بيان للشرطة اليوم الأربعاء، استعداد الشرطة لاستقبال عيد الميلاد المجيد، والاستنفار الكامل لشرطة محافظة بيت لحم بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل توفير الأجواء الملائمة لقدسية هذا العيد.

وأكد البيان أن الشرطة وضعت خطة عمل تنفيذا لتعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، لتأمين احتفالات المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع مكتب الرئيس وحرس الرئيس وقيادة المنطقة، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى كبار رجال الدين في الكنائس الأربع الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأقباط، والأحباش، وبلدية بيت لحم وكافة المؤسسات المعنية، وستقوم من خلالها بإجراءات أمنية تتناسب مع قدسية العيد كما ستؤمن حركة المواطنين المعتادة.

وأوضحت أنه تم تقسيم محيط ساحة المهد وشارع العمل الكاثوليكي الى قواطع، وسيتم وضع حواجز لإغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والطوارئ والمركبات التي تحمل تصاريح خاصة للوصول إلى محيط ساحة المهد وموقف الأرمن جنوب كنيسة المهد.

وأشار البيان إلى أن شرطة المرور ستمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها في شارع المهد على كلا الاتجاهين، كذلك في شارع القدس الخليل من مفرق مرة وحتى سوبر ماركت الراضي على كلا الاتجاهين .

وقالت إن مدير شرطة المحافظة سيشارك باستقبال النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس الساعة 8:15 صباحا قادما من القدس عبر شارع المهد وسيتم استقباله في ساحة المهد ومرافقته إلى كنيسة السريان، كما سيتم استقبال موكب النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس الساعة 10:30 صباحا عبر شارع رأس افطيس إلى كنيسة المهد، واستقبال البطريرك ثيوفلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة الساعة 11:00 ظهرا قادما من مدخل بيت لحم الشمالي مرورا بشارع المهد وشارع رأس فطيس وصولا لساحة المهد، واستقبال مطران الأحباش الأثيوبيين الساعة الثالثة والنصف عصرا الى كنيسة الأحباش في شارع مغارة الحليب .

وأضاف البيان، إنه ولتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة أن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه ابو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس وعدم دخول بيت لحم على ان تواصل سيرها عبر واد سعير او مفرق قرية ام سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية، وحركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم والى مفرق ارارات في بيت ساحور– شارع الخليفات – واد شاهين- شارع الصف– شارع الجبل– ارطاس– برك سليمان– النشاش.

وناشدت سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي الى الريف الشرقي والعكس أن يسلكوا مفرق الراضي– شارع جمال عبد الناصر والى شارع الصف– واد شاهين جبل الخليفات والى بيت ساحور .

وأشارت إلى أنه يمكن للزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال البطريرك او للمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى اقرب مفترق من ساحة المهد، وتفضل الشرطة وصولهم إلى ساحة المهد سيرا على الأقدام لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام، خاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب.

وناشد بضرورة التحلي بالصبر وتحمل الإجراءات مساهمة من الجميع في تعزيز فرحة إخواننا المحتفلين وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فورا عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة أو اعتداءات من خلال إبلاغ الشرطة فورا على الأرقام المجانية 100