اختتام بطولة الانطلاقه والاستقلال الخامسة لتنس الطاولة في الادارة العامة للمعابر والحدود

اريحا/PNN – وسط مشاركة مميزة افتتح ظهر اليوم الاربعاء بطولة الانطلاقة والاستقلال الخامسة لتنس الطاولة لفرق المؤسسات الوطنية والأهلية والتي استضافتها الإدارة العامة للمعابر والحدود في صالات استراحة أريحا .

هذا وشارك بالبطولة 13 لاعب يمثلون كلا من : الإدارة العامة للمعابر والحدود , جهاز الامن الوطني , جهاز الشرطة , نادي شباب أريحا , جمارك معبر الكرامة , القرية السياحية ,اتحاد المعلمين .

وبعد منافسة مميزة بين اللاعبين وصل كل من معاذ الهرش ورامي ثلثين في مباراة تحديد المركز الثالث و نبيل الهرش و مارسيل احمد في مباراة تحديد المركز الأول والثاني.

هذا وحصل اللاعب مارسيل احمد على المركز الأول واللاعب نبيل الهرش على المركز الثاني و يحصل اللاعب معاذ الهرش على المركز الثالث .

وفي ختام البطولة جرى تكريم اللاعبين بحضور كل من السيد امين قنديل مدير عام الشؤون الادارية للإدارة العامة للمعابر والحدود والسيد نبيل الهرش المدير المالي للمعابر والحدود والمقدم زيدان حسونه مدير الانشطة الرياضية العسكرية وممثلين عن المؤسسات المشاركة في البطولة .