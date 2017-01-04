العثور على جثتين “إسرائيليتين” مقتولتين في حيفا

حيفا/PNN – عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على جثتين “إسرائيليتين” في مدينة حيفا المحتلة دون معرفة التفاصيل.

وأفادت مواقع الاحتلال أن القتيلان هما أم تبلغ من العمر 80 عاماً وابنها الذي يبلغ من العمر 50 عاماً مقتولان داخل شقة سكنية في مدينة حيفا المحتلة.

وأوضحت مواقع الاحتلال بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادثة.

ومن الجدير ذكره أن شرطة الاحتلال والشاباك الإسرائيلي يبحثان بشكل واسع النطاق عن مجهولين أطلقوا النار في حيفا وقتلوا مستوطن وأصابوا أخر بجروح مختلفة متوقعة أن العملية وقعت على خلفية قومية وليست جنائية.