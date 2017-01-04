أمطار تمتد الى الشمال اعتباراً من الأحد

رام الله/PNN – يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يومي الخميس والجُمعة، لتتجاوز مُعدلاتها السنوية العامة بعدة درجات، ويكون الطقس غائماً جزئياً بسحب على ارتفاعات عالية، ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح والليل، فيما يصبح لطيفاً ساعات محدودة تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة في المنطقة الجبلية، ويميل للدفء في الأغوار وأريحا والمنطقة الساحلية، كما ويُتوقع نشاط الرياح الشرقية على فترات، وتنخفض نسب الرطوبة.

وفي يوم السبت المُقبل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها العامة، ويُصبح الطقس أكثر برودة، وتظهر كميات متفرقة من السحب، وتنشط تدريجياً الرياح بدءً من المنطقة الساحلية وامتداداً باتجاه الجبال.

وفي يوم الأحد المُقبل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، خاصة الجبلية منها.

وتهب رياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والوسطى، ويُتوقع بمشيئة الله تساقط الأمطار في السواحل الشمالية تنتشر الى المدن الداخلية شمالاً بشكلٍ تدريجي، يتخللها زخات غزيرة وبَرَد، ويحذر من تشكل السيول، وقد تسقط امطار متفرقة في مدن شمال وشمال غرب الضفة الغربية خلال ساعات متأخرة من الليل.

كما وتتهيأ الفُرصة تدريجياً لتساقط وتراكم الثلوج في أعلى جبال الجليل شمال البلاد.

وتبدو فرص هطول الأمطار في أواسط فلسطين وجنوبها ضعيفة حتى اللحظة.

ماذا نقصد بالتوزيعات الجغرافية وأي المدن تشمل؟

* شمال فلسطين : المنطقة الممتدة من جبال الجليل الاعلى على الحدود حتى مدن شمال الضفة وتشمل نابلس، جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية.

* وسط فلسطين : تشمل رام الله، سلفيت، يافا، القدس، بيت لحم، شمال الخليل، شمال غزة.

* جنوب فلسطين : جنوب غزة والخليل، بئر السبع، النقب وصولاً إلى أم الرشراش.