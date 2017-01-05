الشريف يؤكد عودة جوناثان واقتراب وادي من أهلي الخليل

الخليل/PNN- أعلن كفاح الشريف، رئيس نادي أهلي الخليل، عن إبرام العديد من الصفقات المهمة قبل اغلاق فترة الانتقالات الشتوية، استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري المقرر في العشرين من شهر يناير/ كانون ثاني الحالي.

وقال الشريف لكووورة: “تم الاتفاق بشكل رسمي مع النجمين شادي شعبان لاعب نادي بالستينيو، وجوناثان سورية، نجم الوسط والذي احترف لفترة قصيرة في الدوري الماليزي”.

وأكد الشريف، أنه تم انجاز الصفقتين، مشيراً إلى أن ما حدث كان طبيعيًا، حيث وافقنا على احتراف اللاعبين بشرط عودتهما للعب مع الفريق في إياب الدوري، واللعب مع الفريق في البطولة الآسيوية”.

وأضاف “نواصل الاتصالات مع اتحاد الكرة من اجل استعادة نجم هجوم الفريق محمود وادي المتواجد في قطاع غزة ويلعب في صفوف اتحاد خان يونس، ولم تسمح سلطات الكيان الصهيوني له بالعودة منذ عدة أشهر، وننتظر حاليا تلقي أخبار سارة كما وعدنا من قبل اتحاد الكرة”.

ولفت إلى أن النادي فتح أيضًا خطوط اتصال أخرى مع لاعبين.