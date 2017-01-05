PNN بالفيديو: قافلة الميلاد 2016 تختتم انشطتها بجولة في بيت ساحور وسط اجواء من الفرح

بيت لحم/PNN- اختتمت شركة ميديا بلس فعاليات قافلة الميلاد السنوية للعام 2016 بنجاح كبير عبر تسيير القافلة في جولة اخيرة بمدينة بيت ساحور وذلك في اطار الفعاليات الاحتفالية بالاعياد الميلادية المجيدة.

من جهتها قالت جوليانا الهودلي مديرة شركة ميديا بلس وصاحبة فكرة القافلة ان هذه الجولة في بيت ساحور هي الاخيرة من جوالات القافلة لهذا العام وهو العام الثاني على التوالي لتسييرها بهدف ادخال البهجة والفرحة لقلوب الاطفال الفلسطينين خصوصا وجماهير شعبنا عموما بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة.

واشارت الهودلي ان القافلة تميزت هذا العام بجولات داخل وخارج محافظة بيت لحم ابرزها جولات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا ورام الله والناصرة معربة عن املها بان تكون القافلة قد حققت هدفها بادخال الفرحة لقلوب المواطنين.

وعبرت الهولدي عن املها بان يكون للقافلة فعاليات خلال هذا العام ومناسباته المختلفة مقدمة تهانيها لابناء شعبنا بحلول العام الجديد وانتهاء موسم الاعياد.

من جهتهم عبر اهالي مدينة بيت ساحور عن سعادتهم باختتام فعاليات القافلة بمدينتهم موضحين ان هذه القافلة هي قافلة جميلة ادخلت الفرحة لقلوب المواطنين والاطفال.

بدوره قال مازن كرم المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير بيت لحم ان شركة اتحاد المقاولين ال CCC التي تدعم القافلة من خلال مؤسسة تطوير بيت لحم انها تشجع كل الفعاليات والانشطة التي تساهم بادخال الفرحة لقلوب ابناء شعبنا في هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا.

ودعا كرم المؤسسات والشركات الفلسطينية لدعم مثل هذه الفعاليات والانشطة على مدار العام لضمان ديمومتها في كل المناسبات مشيرا الى ان هذه الفعالايت تعكس للعالم حقيقة شعبنا وسعيه للعيش بسلام وحرية من جهة وتعكس نظرة حضارية عن فلسطين وشعبها وانه شعب يستحق الحياة.

هذا وسارت القافلة في شوارع مدينة بيت ساحور في جولتها الختامية لهذا العام حيث ادخلت الفرحة الى قلوب المواطنين فيها الذين يستعدون لاحتفالات عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.