د. مجدلاني نرحب بالمفاوضات بإطار مظلة دولية خلال لقاءه نائب القنصل الايطالي

رام الله/PNN- قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني نرحب بالمفاوضات بإطار مظلة دولية ، لكسر الانفراد والانحياز الامريكي لعملية اللام للاحتلال،وتكون قادرة على انهاء الاحتلال بجدول وسقف زمني محدد.

وأضاف د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله ، نائب القنصل الايطالي ، إن حكومة الاحتلال عبرت عن موقفها الحقيقي من خلال خطةبنفتالي بينيت بإقامة دولة في غزة، وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية، وتخليلها عن حل الدولتين بشكل واقعي وسياسي ملموس،وهي تراهن على الادارة الامريكية الجديدة في ذلك .

وأشار الى أن أي خطوة من الادارة الامريكية بدعم سياسة اسرائيل الاستيطانية أو نقل السفارة الى القدس سوف تجعلها في مواجهة القانون الدولي .

هذا وبحث اللقاء اخر المستجدات السياسية في ظل الدعوة لانعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وكذلك الدعوة الرسمية للفصائل الفلسطينية لبحث العديد من القضايا وأبرزها انهاء الانقسام .