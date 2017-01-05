بسيسو يوقع اتفاقية لدعم مشروع “لقاءات الثقافة في الخليل”

الخليل/PNN-وقع وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، ظهر اليوم، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اتفاقية مع د. أنور أبو عيشة ممثلاً لمؤسسة التعاون الثقافي الخليل فرنسا، ومقرها في مدينة الخليل.

ويأتي دعم الصندوق لمؤسسة التعاون الثقافي الخليل فرنسا، بهدف تنفيذ مشروع “لقاءات الثقافات في الخليل”، والذي يهدف إلى تطوير الاتصالات والشراكات بين الجمهور وفنانين محليين ودوليين، من خلال مخيم عمل ومهرجان يتواصل على ثلاثة أيام، بحيث يكون المهرجان مكاناً للتبادل الثقافي والاجتماعي بين الجهات الفاعلة الفلسطينية والفرنسية والدولية أيضاً.

وكان الوزير بسيسو شدد في بداية اللقاء علاوة على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل نقطة انطلاق يجب المراكمة عليها للتعاون باتجاه تفعيل وتطوير هذا المشروع .. وقال: أمر في غاية الأهمية أن تحتضن فلسطين مهرجان للقاءات ثقافية تستضيف فيه مدينة الخليل مثقفين وأكاديميين فرنسيين يطلعون على الواقع الذي نعيشه ونعايشه عن كثب.

وأضاف بسيسو: توقيع هذه الاتفاقية، دلالة ليست إجرائية فقط أو رمزية، بل تدشن آلية عمل وتعاون لتطوير هذه المبادرة وتفعيلها وتكريسها بكافة السبل، من باب الاستدامة في العمل، بحيث يتم تقييم التجربة من قبلكم في الجمعية، بحيث يكون الحدث في العام المقبل أكثر تطوراً وتأثيراً، وهذا ما نسعى إليه بالتدريج، نحو تكريس هذا المهرجان كفعل ثقافي سنوي قابل للتطبيق، لجهة المشاركين، والبرامج، والتبادل الثقافي على كافة المستويات.

ووجه د. أبو عيشة شكره للوزارة والصندوق الثقافي ممثلة بالوزير ومدير الصندوق والفريق العامل فيه على التعاون الكبير مع الجمعية باتجاه إنجاز هذا المشروع، وقبل ذلك التحضير لها.