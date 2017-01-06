الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة

اانحاء الضفة/IPNN-عتقلت قوّات الاحتلال فجر الجمعة سبعة مواطنين فلسطينيين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وأعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة صوريف شمال غرب الخليل، ومواطن ببيت عنان وآخر بقطنا شمال غربي القدس.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين في مخيم قلنديا شمال القدس، وآخر في بلدة يعبد قضاء جنين.

وزعم الاحتلال أنّ كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة بلدة بيرزيت شمال محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وسيرت دورياتها في مختلف أحيائها.

وذكر مصدر أمني أن أربع آليات للاحتلال جابت عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية في بيرزيت، وقد دقق جنود الاحتلال في هويات بعض المواطنين، ممن تنقلوا خلال ساعات الفجر الأولى في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.