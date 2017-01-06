إجراء عملية جراحية لأسير جريح من جنين

جنين /PNN-أجرت الطواقم الطبية الإسرائيلية عملية جراحية للأسير الجريح عزمي سهل نفاع ( 23عاما)، من سكان جنين بعد نقله من معتقل جلبوع إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48 .

وذكرت عائلة هذا الجريح اليوم الجمعة، أنه جرى إبلاغها من قبل مؤسسة الضمير ومؤسسة “هموكيد” بإجراء العملية الجراحية، وأنها تمت بنجاح بأوتار أصابع اليد اليمنى، وأنه جرى إرجاعه الى معتقل جلبوع.

يشار الى أن الأسير الجريح عزمي سهل نفاع (22 عاماً) ، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية تم محاكمته بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة محاولة دهس جنود الاحتلال على حاجز زعترة العام الماضي.