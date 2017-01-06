معايعة: الفنادق بمحافظة بيت لحم محجوزة حتى الربع الأول من العام الجاري

بيت لحم/PNN- قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة اليوم الجمعة، إن القطاع السياحي ومع بداية العام الجاري يبشر بالخير أمام تدفق السياح الأجانب والزوار.

واضافت معايعة في تصريح لها، أن الحركة النشطة للسياحة لن تقتصر على أعياد الميلاد فحسب، بل ستشهد تطورا واصحا في أعداد القادمين إلى فلسطين.

وأشارت إلى أن جميع الفنادق في المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور محجوزة من قبل الزبائن حتى نهاية آذار/ مارس المقبل، وأن هذا يدل على الوضع الأمني المستقر في المحافظة بشكل عام.

وأردفت الوزيرة: إذا ما استمر الوضع السياحي على هذا النهج الرائع نتوقع أن يشهد العام 2017، بعيدا عن المنغصات، زيادة في عدد السياج مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت معايعة أن التعاون الحقيقي بين أركان المعادلة السياحية من الوزارة والقطاع السياحي الخاص وجد طريقه إلى النهوض بالواقع العام للسياحة في فلسطين، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفنادق قيد الإنشاء، وبالتالي العمل من الآن من أجل تشجيع السياحة أكثر ولضمان قدوم أعداد اضافية.