الرئيس يفتتح شارعي المطران كابوتشي ومحمود عباس في بيت ساحور

بيت لحم/PNN – افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس عصر اليوم الجمعة، شارعي المطران هيلاريون كابوتشي، ومحمود عباس في مدينة بيت ساحور.

وجاءت احتفالية افتتاح الشارعين، على هامش مشاركته سيادته في احتفالات عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، ولقائه فعاليات بيت ساحور، بحضور عدد من رجال الدين المسيحيين، وأعضاء في القيادة الفلسطينية، وعدد من رؤساء بلديات محافظة بيت لحم، وممثلي فعالياتها الشعبية والوطنية.

وأثنى الرئيس على إسهامات المطران هيلاريون كابوتشي الذي عُرف عنه الدعم الكبير للقضية الفلسطينية.

وقال سيادته: لقد فقدنا مناضلا وطنيا كبيرا ومقاوما فلسطينيا صلبا وهو المطران هيلاريون كابوتشي ابن فلسطين، الذي ضحى بالكثير من أجل وطنه الثاني فلسطين، وهو بالأصل ابن حلب السورية، وكانت له بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة الثورة الفلسطينية، ونشكر مدينة بيت ساحور على إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة