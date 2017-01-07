اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.04/ الدينار:5.43/ الجنيه:0.21 36 دقيقة مضت أقتصاد 42 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الذهب يهبط من أعلى مستوى في شهر 15 ساعة مضت اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.07/ الدينار:5.43/ الجنيه:0.21 1 يوم مضت جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.04 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.43 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-07 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest