معلومات تعرفها لأول مرة عن موز الجنة أغرب أنواع الموز

عندما تسمع عبارة موز الجنة لا تتخيل أنك سترى فاكهةً صفراء وتقشرها وتأكلها مباشرةً وإنما هذه فاكهة استوائية أو نبات عشبي انتشر في الوطن العربي حديثاً وفي مصر خاصةً ويتم استخدامه في طبخات عديدة، ويستخدم كغذاء رئيسي في العديد من الدول.
كما أن له فوائد كبيرة على الإنسان فهو يقي من إصابة الجسم بالعديد من الأمراض، واستخدامات كثيرة.
ما هو موز الجنة؟
موز الجنة هو نوع غريب من أنواع الموز ويطلق عليه اسم البطاطا الكاريبية، يشبه الموز الأصفر بالشكل والملمس فقط، ولكنثمار موز الجنة أطول من الموز العادي ولديه قشرة أكثر سمكاً، كما توجد عليه بقع بنية بشكل طبيعي وذو جلد أكثر خشونة، وطعمه ليس حلواً وكما أنها تتحول إلى اللون البني الذهبي عند نضوجها ولكنه يستعمل كخضار بينما الموز العادي يستخدم كفاكهة.
ولكن من ناحية الطعم فهو مختلف عن الموز الذي نعرفه حيث أن طعمه قريب لطعم البطاطا النيئة لذلك يجب طهيه قبل تناوله.
تزرع شجرة موز الجنة في المناطق الاستوائية الحارة وتعتبر الغذاء الرئيسي في دول عديدة خاصةً إقريقيا وبلدان منطقة البحر الكاريبي ويتوافر في جميع المواسم، تتميز شجيرة موز الجنة بطول أوراقها وطولها حيث تكون بطول المترين أو ما فوق.
مسميات موز الجنة الأخرى:
– بلانتين
– موز الخضار
– موز الخضرة
والاسم العلمي لها: Musa paradisiaca
فوائد موز الجنة:
يحتوي موز الجنة على:
1- نسبة 65% ماء.
2- نسبة عالية جداً من البوتاسيوم لذلك فهو يقي من الإصابة بأمراض القلب حيث أن موز الجنة يساعد في الحفاظ على قلبك في كامل لياقته وذلك عن طريق الحيلولة دون انسداد الشرايين.
3- موز الجنة غني بالألياف : لذلك يستعمل لعلاج القرح المعدية بالإضافة إلى قمع اضطرابات الهضم مثل عسر الهضم وسوء الامتصاص وامتلاء البطن بالغازات حيث أن الألياف تخفض نسبة الكوليسترول وتقي من مجموعة من مشكلات الهضم مثل الإمساك والبواسير.
4- يحتوي موز الجنة أيضاً على عنصر المغنيسيوم، والصوديوم
5- يحتوي على الكالسيوم، الذي يقوي العظام والأسنان
6-موز الجنة للسرطان: لأنه غني بالفولات الذي يعزز النمو الطبيعي للأنسجة وقد يقي من السرطان وأمراض القلب والعيوب الخلقية.
7- غني بالفيتامينات التي تعزز الجهاز المناعي مثل فيتامين ج وأ وب6:
فيتامين ج هو أحد أكثر الفيتامينات شهرة بتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض
فيتامين أ مفيد لصحة ونضارة البشرة كما أنه يعزز المناعة ويحمي من الإصابة بضعف الرؤيا الليلية ومشكلات الرؤية عموماً المرتبطة بالشيخوخة مثل تدهور البقعة الشبكية
فيتامين ب6 ضروري جداً للمحافظة على كفاءة الجهاز العصبي وتعزيز المناعة
أي أننا مهما حاولنا تعداد فوائد موز الجنة لن نتمكن من حصرها ولكن يمكن اختصارها بأنه يقي الجسم من العديد من الأمراض، أهمها الالتهابات، ونزلات البرد وارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والكلى، ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
استخدامات موز الجنة:
موز الجنة لا يمكن أكله نيئ وإنما يجب طهيه حيث يتم قليه أو خبزه أو شيه.
يستخدم موز الجنة في مجموعة كبيرة من الأطباق الشعبية المعروفة في مناطق زراعته أي المناطق الاستوائية.
يصنع منه رقائق الشيبس كما يستخدم كدقيق لأن يحتوي على 3.55٪ من البروتينات و 1.15٪ دهن و 81.67٪ كربوهيدرات.
أما زهور موز الجنة فتستخدم في صنع الشوربات والحساء أو يمكن جعلها كمرق.
أوراقها توضع مع الطحين لعمل الوجبات، أو تطبخ مع البهارات كوجبة مستقلة.
أما البراعم تقدم مع للسلطات ويمكن أن يصنع منها الكاري، كما تضاف للزبادي والمشتقات اللبنية.
طريقة طبخ موز الجنة:
هنالك طرق عديدة ومتنوعة لطهي موز الجنةحيث يمكن استخدامها في الأطباق الحلوة والمالحة أو المقلية وحتى المشوية.