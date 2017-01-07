معلومات تعرفها لأول مرة عن موز الجنة أغرب أنواع الموز

عندما تسمع عبارة موز الجنة لا تتخيل أنك سترى فاكهةً صفراء وتقشرها وتأكلها مباشرةً وإنما هذه فاكهة استوائية أو نبات عشبي انتشر في الوطن العربي حديثاً وفي مصر خاصةً ويتم استخدامه في طبخات عديدة، ويستخدم كغذاء رئيسي في العديد من الدول.

كما أن له فوائد كبيرة على الإنسان فهو يقي من إصابة الجسم بالعديد من الأمراض، واستخدامات كثيرة.

ما هو موز الجنة؟

موز الجنة هو نوع غريب من أنواع الموز ويطلق عليه اسم البطاطا الكاريبية، يشبه الموز الأصفر بالشكل والملمس فقط، ولكنثمار موز الجنة أطول من الموز العادي ولديه قشرة أكثر سمكاً، كما توجد عليه بقع بنية بشكل طبيعي وذو جلد أكثر خشونة، وطعمه ليس حلواً وكما أنها تتحول إلى اللون البني الذهبي عند نضوجها ولكنه يستعمل كخضار بينما الموز العادي يستخدم كفاكهة.

ولكن من ناحية الطعم فهو مختلف عن الموز الذي نعرفه حيث أن طعمه قريب لطعم البطاطا النيئة لذلك يجب طهيه قبل تناوله.

تزرع شجرة موز الجنة في المناطق الاستوائية الحارة وتعتبر الغذاء الرئيسي في دول عديدة خاصةً إقريقيا وبلدان منطقة البحر الكاريبي ويتوافر في جميع المواسم، تتميز شجيرة موز الجنة بطول أوراقها وطولها حيث تكون بطول المترين أو ما فوق.