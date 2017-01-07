هل تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد؟

كتب – علي أحمد:

يتعرض البعض لنزلات البرد أكثر من مرة خلال فصل الشتاء، ومع الاعتياد على ذلك نلجأ أحياناً لتناول المضادات الحيوية من أجل مقاومة هذه النزلات.

ويرتبط تناول هذه المضادات أحياناً بتحسن نسبي ما يجعلنا نعتقد أن المضادات الحيوية بالفعل لها تأثيرها في علاج نزلات البرد، إلا أن الحقيقة غير ذلك.

وكشفت صحيفة ” Edinstvennaya” الروسية في تقرير لها أن المضادات الحيوية لا تعالج بشكل فعال نزلات البرد بل تؤثر بشكل سلبي على وظائف الكبد.

ورغم أن الصحيفة أشارت إلى أن المضادات الحيوية قد تمنح المريض بنزلة البرد شعوراً بالتحسن إلا أن ضررها أكثر من نفعها خاصة فيما يتعلق بالتأثير على وظيفة الكبد، ما يعني عدم الحاجة لتناولها في هذه الحالة والاكتفاء بالأدوية العادية أو بالإكثار من المشروبات الساخنة ذات الفائدة.