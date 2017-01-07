PNN بالصور : وقفة احتجاجية ضد بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث في بيت لحم

بيت لحم/PNN/ حسن عبد الجواد – نظمت فعاليات الحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي، في محافظة بيت لحم، وقفة احتجاجية، على دوار العمل الكاثوليكي، في بيت لحم، يوم أمس، ضد مواقف وسياسات بطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب البطريرك ثيوفيلوس الثالث ومجمعه الدفاع عن أملاك الكنيسة الأرثوذكسية من البحر إلى النهر باعتبارها واجب مقدس، وفرض الحرمان الكنسي على كاهن التجنيد في جيش الاحتلال، والوفاء بتعهداته للرئيس محمود عباس بوقف تسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي.

وأكد الحراك الشبابي خلال الوقفة على أن قرارات المجمع العنصرية بحق رجال الدين الوطنين لن تمر، وان البطريركية المقدسية مؤسسة كنسية وليست وكالة عقارات، وان الحراك الشبابي الأرثوذكسي العربي مستمر في نضاله حتى نيل حقوقه، وان الوقف العربي الأرثوذكسي في القدس وفلسطين التاريخية والأردن وحدة واحدة لا تتجزأ، وان فلسطين ارض القداسة والمقدسات وأوقافها لا تباع ولا تشترى، وان الحراك مستمر في دعمه لممثلي الرعية الأرثوذكسية في المجلس المختلط.

كما دعا الحراك إلى فتح محاكم كنسية في بيت لحم ورام الله.