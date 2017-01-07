حزب الشعب: يدعو مجدداَ إلى تبني فكرة تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين وتجاوز إتفاق “أوسلو”

رام الله/PNN – دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، اليوم، إلى العمل على تبني فكرة تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، مضيفاَ، إن المجلس يمكن أن يتشكل من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأعضاء المجلس التشريعي، وعدد آخر من الشخصيات المستقلة تمهيدا لإجراء انتخابات برلمان دولة فلسطين.

تعزيز المقاومة والتأكيد على ديمقراطية ومدنية الدولة

وأكد الصالحي أن المجلس المطروح من واجبه القيام بترميم كل ما شاب القانون الاساسي الفلسطيني، ويؤكد على الطبيعة الديمقراطية والمدنية لدولة فلسطين، وفق إعلان الاستقلال والقانون الاساسي، وينسجم مع تركيز الحراك السياسي الفلسطيني وتعزيز المقاومة الشعبية لتحقيق استقلال فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة وتجاوز اتفاق “اوسلو” والقضايا التفاوضية التي حسمها قرار الأمم المتحدة خاصة موضوع الحدود والقدس والاستيطان.

وأضاف الصالحي، يقول:” من المهم أن لا يتحول اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، للحديث عن المصالحة بشكل عام والتي تكون نتيجتها الفشل وعدم التقدم في أي قضية، ونعود الى السجال بين فتح وحماس”، مشدداَ “انه رغم تمسكنا في انهاء الانقسام واجراء انتخابات مجلس وطني، إلا ان غياب جدول زمني محدد وملزم لتحقيق ذلك يؤدي فقط الى مزيد من التآكل في مؤسسات منظمة التحرير كما هو الحال عليه في مؤسسات السلطة بسبب المماطلة الطويلة التي تديرها حماس وفتح”.

وأكد أمين عام حزب الشعب، يقول ” من الضروري جداَ وضع آلية فعالة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وفي مقدمة ذلك مجلسها الوطني، وتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا، وخاصة إنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين كما اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار 194″.

نقل العالم من مرحلة الادانة الى مرحلة الفعل

وأضاف الصالحي، “ان دور منظمة التحرير هو التعامل مع القضايا الاقليمية والدولية بما يسمح بإبقاء القضية الفلسطينية على محور الاهتمام الدولي”.

وأشار الصالحي، الى ضرورة نقل العالم من مرحلة الادانة والتنديد الى مرحلة الفعل وخاصة فيما يتعلق بمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليه الـ”BDS”.

وعن المطالبات الشعبية والحزبية بضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني، أكد الصالحي، “إن الدعوة لاجتماع اللجنة التحضيرية تأتي بين نص الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني وفق القوام الراهن للمجلس الوطني، وبين الرغبة في تشكيل جديد للمجلس”.

وأوضح الصالحي، انه من الضروري أن لا يكون مكان انعقاد المجلس الوطني عائقاَ، مشدداَ على أهمية أن يتم إنضاج القضايا التي يجب التوافق عليها، وأن يتم انعقاد المجلس الوطني.