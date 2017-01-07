الدفاع المدني يخمد حريقا بمنزل في سيريس جنوب جنين

جنين/PNN- أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين اليوم السبت، النيران التي اندلعت داخل أحد المنازل في قرية سيريس جنوب مدينة جنين .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الحريق امتد وطال غرفة النوم والصالون والمطبخ ومحتويات وممتلكات المنزل الكائن وسط القرية، فهرعت طواقم مراكز سيريس وقباطية وبمساندة من وحدة دعم وإسناد الشمال إلى مكان الحريق فعملت على إخماد النيران والسيطرة عليها ومحاصرتها ومنع امتدادها ووصولها إلى مساحة أكبر.

وأهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عبد اللطيف أبو عمشة بالمواطنين تفقد المنازل بشكل دوري وخصوصاً خطوط الشبكة الكهربائية والغاز المنزلي والانتباه لحركة الأطفال وتجنب تركهم يلهون بمسببات الحرائق داخل المنزل وخارجه، حرصاً على سلامتهم وسلامة الممتلكات، والتقيد بمتطلبات واشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل ومراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والمدافئ .

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