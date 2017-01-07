3 الاف “اسرائيلي” يتظاهرون في تل ابيب ضد محاكمة أزاريا

القدس/PNN – حسب تقديرات شرطة الاحتلال، فقد تظاهر مساء اليوم السبت قرابة 3000 اسرائيلي في ميدان “يتسحاك رابين” في تل ابيب.

وقد بادر بالتظاهرة الضابط الاسبق، زيف شيلون.

و وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن المظاهرة تأتي في أعقاب ردود الفعل الصاخبة ضد المحكمة والقضاة الذين حاكموا الجندي، الئور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل قبل اشهر

والضابط شيلون الذي اصيب بجروح خلال نشاط عسكري في قطاع غزة كتب على صفتحه على الفيسبوك، بعد النطق بالحكم على الجندري الئور ازاريا، قائلا: “اشعر بانشقاق في صفوف الشعب الاسرائيلي، وحالة من اليأس والكراهية في صفوف الشعب الاسرائيلي”.

وقد وصل للمظاهرة اعضاء كنيست من بينهم رئيس حزب يش عاتيد، هناك مستقبل يائير لابيد ورئيس المعارضة يتسحاك هيرتسوغ وتسيبي ليفني، والحاخام يهودا غليك من حزب الليكود.

وقال الضابط شيلون خلال كلمة القاها امام المشاركين ” قررت لهذا الحشد من اجل تشجيع وتقوية الحوار داخل اسرائيل فيمكن التحاور بيننا وهي عبر التحاور فقط وليس عبر التهيد بالقتل والشتائم

وخلال المظاهره حاول رئيس جمعية دعم الجندي القاتل ازرايا ( ران كرمي ) اعتلاء المنصه ولكن قام افراد الشرطة الاسرائيلية بمنعه

وتأتي المظاهره بعد ان تلقي الثلاثة قضاة الذين ادانوا الجندي ازاريا وقائد هيئة الاركان العسكرية غادي ايزنكوت بتهديدات بالقتل وتوزيع لحمهم للكلاب ليكونا لجانب رئيس الوزراء الاسبق يستحاك رابين