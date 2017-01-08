الاعلام العبري:ضبط تسجيلات صوتية تثبت فساد نتنياهو ودعوات له للاستقالة

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعم العبرية صباح اليوم الاحد ان الشرطة الاسرائيلية استطاعت الحصول على تسجيلات صوتية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تساعد بشكل كبير على اثبات تهم الفساد التي قد توجه له في اطار التحقيقات الجارية معه منذ اسبوعان.

وقالت وسائل الاعلام العبرية المختلفة وعلى راسها صحيفتي هارتس و يديعوت احرنوت ان الشرطة الاسرائيلية تمكنت من الحصول على تسجيلات صوتية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهو يدير مفاوضات مع احد رجال الاعمال من اجل المنفعة الشخصية .

كما قام نتنياهو بالاتصال بوزير الخارجية الامريكي عام 2014 ثلاث مرات في يوم واحد وكان الهدف من هذه الاتصالات هو الحصول على تاشيرة دخول لرجل الاعمال ارنون ميكهلان الى الولايات المتحدة الامريكية .

وبحسب التفاصيل فان نتنياهو حصل على مئات الالاف من الدولارات من رجل الاعمال ميكهان حيث تعود العلاقة الى العام 2014 فيما قال محامي نتنياهو ان الجميع يعرف ان رجل الاعمال هو صديق مقرب من نتنياهو منذ عدة سنوات مشيرا الى ان منافسيه يحاولون اثارة الامور من اجل مكاسب سياسية.

بدوره قال رئيس الحكومة الاسبق ايهود باراك ان على رئيس الحكومة ان يقدم استقالته في الوقت الحالي لانه لن يستطيع مواصلة اداء مهام عمله بعد هذه التحقيقات وما نشر عن تسجيلات صوتية تثبت تورطه.

كما قالت تسيبي لفني ان على رئيس الحكومة ان يترك مهام منصبه في رئاسة الحكومة لانه غير مؤهل موضحة ان العمل في السياسة لا يعطي الحق لاي كان استغلال هذا العمل من اجل المنفعة الشخصية.

كما شنت تشيلي يحموفيتش من حزب العمل انتقادات لاذعة لنتنياهو ودعته الى الاستقالة من منصبه على خلفية ما نشر اليوم.

من جهتهم رد اعضاء بحزب الليكود على تصريحات قادة الاحزاب المعارضة باسرائيل بقولهم ان الاصدقاء باليسار يعيشون بالوهم الذي ياملون من خلاله باعادته الى كرسي الحكم مشيرين الى ان على اليسار ان يبحث على سبل اخرى اكثر جدية وحقيقية .