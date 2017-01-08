“ريتش” و”شركة التامين الوطنية” توقعان اتفاقية شراكة للاستفادة من خدمات الاتصال المتخصّص والمساند

رام الله/PNN- وقعت كل من شركة ريتش إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لخدمات الاتصال المتخصّص ممثلة بمديرها العام رامي شمشوم، وشركة التأمين الوطنية ممثلة بمديرها العام أحمد مشعشع ؛ اتفاقية شراكة تعمل بموجبها شركة ريتش على تقديم خدماتها المتخصصة لشركة التأمين الوطنية.

وحسب الاتفاقية فإنّ شركة ريتش ستتكفّل باستقبال مكالمات زبائن شركة التأمين الوطنية الواردة على الرقم (1700252525) وتحويلها إلى الأقسام المختصة وتسجيل استفساراتهم، بالإضافة إلى تلقي وإجراء مكالمات تتعلق بالتبليغ عن الحوادث على مدار الساعة و جميع ايام الاسبوع.

وقال رامي شمشوم مدير عام شركة ريتش” يسعدنا إنضمام شركة التأمين الوطنية لزبائن شركة ريتش ونحن سعداء بإطلاق مشروع إدارة الحوادث كونها شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية وكوننا شركة مختصة في تقديم خدمات متنوعة في مجال العناية بالزبائن وذلك من خلال إدارة المكالمات الواردة والصادرة بالإضافة إلى خدمة مراقبة وإدارة صفحات التواصل الإجتماعي، مضيفاً نحن فخورون بالتعاون المشترك مع شركة التأمين الوطنية ونطمح إلى توطيد العلاقات مع شركات خدماتية من هذا النوع، وذلك من منطلق مواكبة التوجه العالمي في الإستعانة بمصادر خارجية “.

وأشار شمشوم إلى أن الاتفاقية تصبو الى تركيز مفهوم مركز اتصال متخصص ومساند في فلسطين وليخدم الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية والدولية و الحديثة. مؤكداً بان شركة ريتش تطمح بأن تكون الرائدة في تقديم خدمات الإسناد والدعم والمساندة عالية الجودة في المنطقة مما يؤدي إلى تعزيز رضى الزبائن وتمكين العلاقة معهم من خلال توفير باقة واسعة من الخدمات والحلول لمختلف الاحتياجات.

من جانبه عبرأحمد مشعشع مدير عام شركة التأمين الوطنية عن فخره بالخدمات المتعددة والمتنوعة التي تقدمها التأمين الوطنية في مجال قطاع التأمين الفلسطيني والتي تتمثل في هذه المرحلة بإطلاق مركز الخدمة الهاتفية للتبليغ عن الحوادث تحت شعار “ما بنتركك لحالك” والذي يهدف الى خلق آلية موحدة للتبليغ عن الحوادث عن طريق الاتصال بـ 1700252525 في جميع المحافظات و متابعة الحوادث المبلغ عنها لتحسين تجربة العميل مع الشركة اخذين بعني الاعتبار ان عمل هذا المركز هو مستمر على مدار الساعة و طوال ايام السنة.

وشكر مشعشع إدارة شركة ريتش و موظفيها على تعاونهم مع شركة التأمين الوطنية بتقديم افضل التجهيزات التقنية والخبرة الكبيرة في مراكز الخدمات الهاتفية وأهم المتطلبات اللازمة لضمان بيئة عمل صحية ومهنية لتحقيق جودة خدمة عالية لعملاء الشركة.