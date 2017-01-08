قوى رام الله والبيرة تقيم فعالية بوسط رام الله رفضا للموقف الامريكي الثلاثاء المقبل

رام الله/PNN- اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اهمية التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني رفضا لكل المشاريع وما يسمى الافكار التي تطرح هناو هناك ، واستعداد الشعب الفلسطيني وجهوزيته للدفاع عن حقوقه بكل الامكانات المتوفرة ، وجددت القوى رفضها لموقف الكونغرس الامريكي وقراره الاخير الذي يوفرغطاء لحكومة الاحتلال لمواصلة الاستيطان ومصادرة الاراضي ودعت القيادة لمجابهة هذا القرار بخطوات سياسية واضحة بما فيها التوجه للجنائية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها ، واعادة القضية للامم المتحدة بوصفها قضية تحرر وطني ودعوتها لتوفير حماية دولية لدولة فلسطين المحتلة وفرض عقوبات دولية على اسرائيل لما تقوم به من جرائم وفي مقدمتها الاستيطان وتهويد القدس وتغير معالمها وتاريخها .

ودعت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها ظهراليوم للمشاركة في الفعالية المقررة على دوار المنارة برام الله يوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر تاكيدا على رفض الشعب الفلسطيني للانحياز الامريكي المتواصل لاسرائيل وسعيها للاتفاف على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بمشاريع بديلة تستهدف تصفية القضية الوطنية وفرض الحل من طرف واحد عليه ، وجددت التاكيد ان اي قوة على الارض لن تنال من عزمية شعبنا المصمم على الخلاص من الاحتلال ، وهو سيواصل كفاح الوطني المشروع حتى نيل حقوقه ولن تخيفه التهديات ولن يرضخ للاملاءات من اي جهة كانت ، وما محاولات ترامب واركان ادراته الجديدة وهي تجدد التهديدات بنقل السفارة للقدس والدعم غير المحدود لدولة الاحتلال الا التعبير الادق عن موقف الولايات المتحدة وانحيازها للاحتلال ومعاداة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وهي مواقف اعتاد عليها شعبنا على مدار الادارات الامريكية المتعاقبة.

وفي الشأن الداخلي اكد البيان اهمية انجاز المصالحة الداخلية ورحبت بالدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني المقرر في بيروت بمشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي وموقفهما المسؤول بتلبية الدعوة ، و دعت لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس تكفل انجاز الهدف الاساس لشعبا وهو انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة وفق قرارات الشرعية الدولية ، كما دعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ضمن مدة زمينة محددة واستعادة الوحدة الوطنية كممر اجباري لمواجهة سياسات الاحتلال.

ودعت القوى في بيانها للمشاركة في احياء يوم الشهيد الفلسطيني الاثنين المقبل في قاعة الهلال الاحمر الساعة الثانية عشرة ظهرا تاكيدا على مكانة الشهداء الابرار وهم الشموع التي اضاءت الطريق للحرية ، كما دعت للمشاركة في تابين المناضل الوطني والقومي الراحل هيلريون كابوتشي في قاعة الكاثوليك الاربعاء ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء.